5 maisons d’arrêt bientôt réhabilitées

En Conseil des ministres ce mercredi 24 juillet 2024, le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation pour une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre du projet d’extension et de réhabilitation de cinq maisons d’arrêt.

Le gouvernement béninois veut procéder à la réhabilitation de cinq (05) maisons d’arrêt. Il s’agit des maisons d’arrêt d’Abomey, de Parakou et de Lokossa, Savalou et Natitingou. Selon le Conseil des ministres, les travaux sont destinés à résoudre le problème de la surpopulation carcérale, humaniser davantage les conditions de vie des personnes privées de liberté, de façon à leur assurer plus de dignité.

A.A.A

24 juillet 2024 par