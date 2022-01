5 agents d’une entreprise GSM arrêtés pour vol de matériels

Trois (03) ingénieurs en télécommunication, un (01) technicien supérieur en télécommunication d’une entreprise GSM et un (01) autre technicien extérieur à l’entreprise sont en détention provisoire.

Cinq (05) employés d’une entreprise GSM sont placés en détention provisoire pour vol des matériels appartenant à l’entreprise. Il s’agit de trois (03) ingénieurs en télécommunication, un (01) technicien supérieur en télécommunication d’une entreprise GSM et un (01) autre technicien extérieur à l’entreprise. Ces agents ont été surpris en train de voler des câbles, un groupe électrogène et bien d’autres objets à Zogbohouè, Cotonou, informe Frissons radio. Les agents indélicats ont reconnu les faits. Les cinq (05) agents présumés voleurs ont été placés en détention provisoire en attendant leur présentation au Procureur.

