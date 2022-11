5,5 milliards FCFA pour électrifier 12 localités au Bénin

Les besoins en énergie électrique de plusieurs localités du Bénin seront bientôt satisfaits. MCA Bénin II et NEoT Offgrid Africa ont annoncé, ce mardi 15 novembre 2022, un financement de 8,5 millions d’euros, soit environ 5,5 milliards de francs CFA pour la réalisation d’un projet d’électrification qui prend en compte 12 localités du Bénin.

MCA Bénin II et NEoT Offgrid Africa ensemble pour réaliser un projet d’électrification ‘’autonome’’, connecté et respectueux de l’environnement au Bénin. Un accord de financement s’élevant à 5,5 milliards de francs CFA est annoncé mardi 15 novembre 2022.

L’objectif du projet est d’installer 1,7 MW de capacité photovoltaïque et 3 MWh de capacité batterie dans les 12 localités bénéficiaires, pour satisfaire les besoins en énergie électrique de plus de 5 000 foyers et entreprises.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à propositions de projets lancés par l’Ocef du MCA-Bénin II sur financement du Millennium challenge corporation. Sa réalisation est confiée à ‘’Les soleils du Bénin’’, un consortium de trois structures à savoir, EurosNEoT Offgrid africa, Africa Gds (filiale du groupe Générale du Solaire) et l’ARESS.

Ce programme du MCA-Bénin II en collaboration avec les autorités béninoises selon Idris Tayebi, directeur de NEoT Offgrid Africa, apporte un cadre réglementaire structuré permettant de favoriser l’investissement d’acteurs privés tels que NEoT Offgrid Africa. Cette structure espère que l’initiative inaugurera au Bénin et ailleurs dans la région, d’autres programmes d’électrification par l’énergie solaire décentralisée comme solution énergétique pour les régions isolées ou enclavées.

A travers ce projet, le gouvernement entend améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité des infrastructures publiques, des PME, et des ménages.

