5.231 candidats planchent pour le concours de recrutement au profit du MAEP

5.231 candidats dont 11 en situation de handicap ont composé dans 8 centres de composition au plan national samedi 30 novembre 2024. C’est dans le cadre du concours de recrutement de deux cent vingt-cinq (225) agents contractuels de droit public de l’État au profit du Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche.

Plus de 5000 candidats ont planché pour le concours de recrutement de deux cent vingt-cinq (225) agents contractuels de droit public de l’État au profit du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. Les épreuves ont été lancées par la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys, et son collègue de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche au CEG Sainte Rita de Cotonou.

Selon Gaston Cossi Dossouhoui, « ce recrutement vient pour combler un vide sur le terrain ». « Il faut reconnaître que le secteur a bénéficié du sang nouveau il y a plus de 6 ans et aujourd’hui nous avons besoin d’agents techniques pour faire l’accompagnement des producteurs et pour aider aussi à jouer le rôle régalien de contrôle de la qualité de ce que nous sommes en train de faire et des chantiers que nous conduisons », a-t-il confié. Je suis heureux, poursuit-il, de constater que même si ça ne va pas combler le vide nous avons cette chance de regagner un peu tous les corps de métiers. Ce concours permettra de recruter des Ingénieurs du Développement Rural, des Vétérinaires Inspecteurs, des Ingénieurs de la statistique, des Administrateurs, des Analystes programmateurs et d’autres profils. A en croire le ministre de l’agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ces profils seront redéployés dans les secteurs clés pour faire le contrôle, l’appui-conseil, pour donner de la chance à nos projets, programmes, d’être déployés sur le terrain ».

5.231 candidats prennent part à ce concours dont 22% de femmes. Des personnes en situation de handicap au nombre de 11 se sont aussi inscrites pour ce concours. « C’est la nouveauté que les recrutements apportent. Faire une discrimination positive vis-à-vis de ces personnes qui vivent avec un handicap. Ils ne sont pas des gens sans connaissance et aujourd’hui, selon les profils qui vont sortir de ce dispositif, nous allons les déployer à des postes stratégiques qui vont leur permettre de s’épanouir et de prouver que les personnes avec un handicap sont aussi de la société », a ajouté le ministre Gaston Dossouhoui. Selon la ministre Adidjatou Mathys, « avec ce recrutement, le MAEP va pouvoir faire un peu plus en matière de production de la consommation locale ».

