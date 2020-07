481 absents au CEP dans le Couffo

Comme certains départements, le Couffo a enregistré un nombre important d’absents à l’examen de Certificat d’études primaires (CEP) 2020.

Au total, 481 candidats dont 291 garçons ont brillé par leur absence dans les centres de composition ce lundi 06 juillet.

« Il est remarqué l’absence de 291 garçons et 190 filles soit un total de 481 candidats n’ayant pas pris part aux premières épreuves », a confié Frédéric Serge Hounkanrin, directeur des enseignements maternel et primaire.

La commune de Klouékanmè selon les statistiques, arrive en tête avec un effectif de 96 absents.

Le département ayant enregistré le plus fort taux d’absence pour le compte du CEP 2020 reste l’Atacora avec 722 absents.

F. A. A.

