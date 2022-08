4400 nouveaux enseignants à déployer au primaire à la rentrée

A compter de cette rentrée 2022-2023, plus de 4400 enseignants aspirants aux métiers seront déployés dans l’enseignement primaire. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a apporté des précisions au sujet de cette décision prise mercredi dernier en Conseil des ministres.

Le gouvernement a annoncé le déploiement de nouveaux aspirants au métier d’enseignant au titre de la rentrée 2022-2023. En conférence de presse, vendredi dernier, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu’il s’agira du déploiement de plus de 4400 enseignants aspirants.

« Il s’agira de plus de 4400 nouveaux emplois que le gouvernement aura ainsi créés pour occuper une partie de notre jeunesse qualifiée pour la mettre au service de nos plus jeunes, donc de nos enfants dans le cadre de leur formation », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji, ce vendredi, lors d’une conférence de presse.

L’analyse de la base de données des Aspirants au métier d’enseignant (AME) révèle que plus de la moitié des aspirants a un profil professionnel et une partie est titulaire de Baccalauréat. Le gouvernement a décidé alors de procéder au renforcement des compétences des AME à déployer ainsi que des nouveaux directeurs d’école. L’objectif du gouvernement est de mettre à disposition de l’école béninoise « des enseignants qualifiés et rompus à la tâche », a précisé le porte-parole du gouvernement.

M. M.

