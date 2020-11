402 jeunes planchent pour 24 postes

Après les phases de juillet, août et septembre, le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (Psie) a lancé, mercredi 4 novembre 2020, la vague d’octobre-novembre. Au total, 402 candidats planchent pour 24 postes à pourvoir.

Dans le cadre de cette 4è cohorte qui se déroule à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, les candidats font des entretiens individuels.

Les postulants sont examinés par une équipe de douze jurys qui les suivent en ligne.

Selon Charlemagne Lokossou, coordonnateur du Psie, les notes sont données en ligne et le résultat final des candidats est rendu public à l’issue de l’entretien.

« Il n’y a pas possibilité pour des mains humaines d’agir sur le résultat. C’est l’innovation ! », précise-t-il.

Les candidats de cette quatrième cohorte sont ceux des secteurs assainissement et hygiène de base, agro-industrie, génie civil, secrétariat, et autres.

Ils ont déposé leur dossier suite à la demande exprimée par 1700 entreprises. Une forte demande qui témoigne de la vitalité de l’économie béninoise malgré la pandémie de Coronavirus, selon le coordonnateur du Psie.

Lancé en juillet dernier, l’objectif du Programme spécial d’insertion dans l’emploi est de mettre en entreprise chaque année 2 000 jeunes diplômés.

