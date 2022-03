400 candidats sélectionnés dans le Borgou

Une étape vient d’être franchie pour les candidats au concours de recrutement de militaires au titre de l’année 2022. La phase de sélection s’est déroulée le 1er mars 2022 sur toute l’étendue du territoire national.

Dans le département du Borgou, ils sont 400 candidats à être retenus à l’issue des épreuves de sélection au concours de recrutement de militaires au titre de l’année 2022 qui se sont déroulées le 1er mars 2022 sur toute l’étendue du territoire national. Ils étaient 557 dont 508 jeunes hommes et 49 jeunes filles à prendre départ au camp militaire à l’épreuve de sélection dans le département du Borgou. L’épreuve consistait en une course à pied sur une distance de 6km pour les jeunes hommes et 4km pour les jeunes femmes. Les candidats présélectionnés sont ceux qui ont réalisé un temps maximal de course de 28 minutes chrono.

M. M.

2 mars 2022 par ,