4 morts dans un conflit à Tchaourou

Affrontement mortel entre et éleveurs et agriculteurs, ce jeudi 05 mai 2022, à Kpaari dans l’arrondissement de Kika, commune de Tchaourou.

Une altercation entre deux jeunes, l’un éleveur et l’autre agriculteur a occasionné la mort de l’agriculteur, ce jeudi 05 mai 2022, à Kpaari dans l’arrondissement de Kika, commune de Tchaourou. Un affrontement violent entre les deux communautés (éleveurs et agriculteurs) s’en est suivi. Le bilan fait état de quatre (04) morts et des blessés.

La situation est très tendue dans la localité pour l’heure. La police est appelé pour rétablir la sécurité dans la région.

M. M.

5 mai 2022 par