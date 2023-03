4 jeunes représentent le Bénin au Rwanda

Quatre jeunes élèves des classes de première, série C représentent le Bénin à la 30e édition des Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM) qui se déroulent du 13 au 22 mai 2023 à Kigali au Rwanda.

Funmi Péniel Sylvain AGOLI AGBO, élève du CPEG Catholique Père Georges HOUNYEME de Tchaourou dans le Borgou ; Foumilayo Grâce Stella BOKO du Lycée Militaire de Jeunes Filles Général Mathieu KÉRÉKOU de Natitingou dans l’Atacora ; Vaillant A. Jean-Christian DAHO élève au CPEG Saint Félix d’Abomey-Calavi dans l’Atlantique et Ihlam Olaïtan A. ADÉLÉKÉ du Complexe Scolaire Plein Épanouissement (CSPE) Mandela de Porto-Novo dans l’Ouémé représentent le Bénin à la 30e édition des Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM) qui se déroulent du 13 au 22 mai 2023 à Kigali au Rwanda.

Les ambassadeurs du Bénin aux OPAM 2023 sont tous élèves en première C.

Les Olympiades Pan Africaines de Mathématiques (OPAM) est une compétition scientifique ouverte aux élèves de l’enseignement secondaire ayant moins de 20 ans.

