4 femmes aux commandes des médias publics

Les responsables à la tête des médias du service public sont connus, ce mercredi 12 février 2025, à l’issue du Conseil des ministres. Sur les dix postes attribués, quatre femmes ont été désignées pour occuper cinq fonctions clés.

Une avancée significative dans la promotion du leadership féminin dans le secteur des médias publics. En Conseil des ministres ce mercredi, des femmes ont été nommées à des postes de direction. Au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, la réalisatrice et productrice franco-togolaise Angela Aquereburu Rabatel a été nommée Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A. Elle cumulera cette fonction avec celle de Directrice de la Télévision nationale, ce qui témoigne de la confiance placée en son expertise et son leadership.

La journaliste, réalisatrice et féministe béninoise Détondji Jemima Catraye prend les rênes de Bénin TV Alafia. Inès Garoue Facia plus connue sous le nom Tata Inès dirigera Bénin TV Juniors, une chaîne qui s’adresse à un jeune public et qui joue un rôle crucial dans l’éducation et l’information des enfants et adolescents. La Journaliste et Consultante en Communication Audiovisuelle, Latowon Hermine Akponna a été nommée Directrice de KIFF FM. Ces nominations traduisent un engagement clair en faveur de la promotion des femmes aux postes de responsabilité dans les médias de service public au Bénin.

A.A.A

12 février 2025 par ,