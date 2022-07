39 agents d’un réseau de QNet interpellés

Trente-neuf agents d’un réseau de QNet ont été interpellés et présentés au Procureur près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

A la suite de leur présentation, mercredi 13 juillet 2022, au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), neuf agents d’un réseau de marketing digital dénommé QNet ont été déposés en prison.

Au total, 39 agents ont été auditionnés par le Procureur de la juridiction spéciale qui a décidé de maintenir neuf des prévenus dans les liens de la détention

Les prévenus sont membres d’un réseau de vente pyramidale.

M. M.

15 juillet 2022 par ,