340 Béninois bientôt admis dans l’ordre national

Les travaux de la session ordinaire de l’année 2022 de la Grande chancellerie du Bénin se sont achevés mercredi 30 novembre 2022. Sur les 438 dossiers de civils et militaires examinés au cours de cette session, 340 ont reçu l’avis favorable de l’institution et seront admis dans divers ordres.

340 béninois seront bientôt distingués pour les services rendus à la nation. La Grande chancellerie au cours de la session ordinaire de l’année 2022 a examiné leurs dossiers. Les dossiers des intéressés vont être transmis au président de la République qui va prendre un décret de nomination et de promotion.

Trois principales recommandations ont été formulées au cours de cette session de la Grande chancellerie. Il s’agit de « l’élaboration d’un modèle de présentation de mémoire qui met en exergue les services éminents ou actes héroïques du candidat justifiant la proposition de nomination ou de promotion » ; « la poursuite de la démocratisation de l’information relative à l’élaboration des tableaux de concours » ; et une réflexion sur « l’instauration de quotas institutionnels de contingents de décorations dans les divers ordres à chaque ministère et institution de la République ».

Pour ces recommandations, la Grande chancelière de l’ordre national du Bénin, Mariam CHABI-TALATA, a promis rendre compte au chef de l’Etat, Grand maître de l’ordre national du Bénin.

