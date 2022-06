34 dossiers examinés à la session criminelle du tribunal de Dassa

La première session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Dassa-Zoumè s’est achevée jeudi 23 juin 2022. Sur les 36 dossiers inscrits au rôle, 34 ont été examinés, et les deux autres, renvoyés à une autre session.



Fin des travaux de la première session criminelle du tribunal de Dassa-Zoumè. 34 dossiers ont été examinés sur les 36 dossiers inscrits au rôle. Ce record selon le procureur de la République, Jacob Fidegnon, est « extraordinaire et surnaturel ».

Sur les 36 dossiers, on dénombre 07 dossiers de viol, 05 dossiers de coups mortels, 05 dossiers de meurtre ou tentatives de meurtre et assimilés, 01 dossier de coups et blessures volontaires avec infirmité permanente, 01 dossier de détournement de deniers publics, 02 dossiers de vol avec violence, 10 dossiers d’assassinat, tentative, complicité et assimilés, 02 dossiers de charlatanisme suivi ou non de mort, 01 dossier d’avortement suivi de mort, 01 dossier d’infanticide, et un dossier de trafic d’organes humains.



F. A. A.

