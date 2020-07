314 candidats absents au BEPC dans l’Atacora

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juillet 2020 a débuté ce lundi 13 juillet sur toute l’étendue du territoire national. Dans le département de l’Atacora plus de 300 candidats ont brillé par leur absence.

Selon le point fait par les chefs centres rapporté par ABP, 314 candidats absents ont été enregistrés dans l’Atacora. Les chefs centres de Cobly, de Boukoumbé et Tanguiéta ont compté respectivement 32, 31 et 30 cas d’absence.

Les centres Kouandé et de Kérou ont enregistré chacun 30 et 28 absents. 27 candidats n’ont pu se rendre au centre de Pehunco aussi bien que celui de Perma.

A Matéri, Gouandé et au CEG1 de Natitingou, les chefs d’établissements ont noté dans chaque centre 21 candidats absents. Le centre du CEG 2, celui de Dassari, de Toucountouna et St Augustin ont enregistré respectivement 17, 12, 9 et 8 candidats absents.

Au total, 5847 candidats se sont inscrits pour l’examen du BEPC dans le département de l’Atacora. Ils sont répartis dans 14 centres d’examen.

A.A.A

13 juillet 2020 par