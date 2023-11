30 médecins et paramédicaux béninois en immersion à l’étranger

Le gouvernement a annoncé la mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque dans des hôpitaux étrangers.

Le stage dans des hôpitaux public et privé européens de 30 médecins et paramédicaux béninois a été autorisé, mercredi 29 novembre 2023 en Conseil des ministres. Il s’agit de médecins spécialistes en chirurgie cardiaque, en cardiologie et en anesthésie-réanimation ainsi que des paramédicaux spécialistes en circulation extracorporelle, en anesthésie, en réanimation et en infirmerie du bloc opératoire spécifique à la chirurgie cardiaque.

La mise en stage s’inscrit dans le cadre de la réduction des évacuations sanitaires de patients de notre pays pour des affections cardiaques, mais surtout en vue de favoriser leur prise en charge sur place au Bénin. Le gouvernement indique qu’un « pôle dédié au développement de compétences en chirurgie cardiaque a été institué au Centre national hospitalier universitaire -HKM de Cotonou ». De plus, un groupe d’experts internationaux effectue des missions périodiques pour des interventions, facilitant ainsi le transfert de compétence à une équipe de 30 médecins praticiens et paramédicaux.

« La mise en service du Centre hospitalier international de Calavi étant imminente, il est impérieux que le pôle de chirurgie cardio-vasculaire thoracique dispose de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. A cet effet, le renforcement des capacités des 30 praticiens et paramédicaux à travers une immersion dans des hôpitaux étrangers recevant un flux important de patients à opérer en chirurgie cardiaque s’est révélé pertinent », a indiqué le Conseil des ministres.

