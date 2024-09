3 structures de recherche dissoutes, un liquidateur désigné

L’Agence béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation technologique (ABeVRIT) ; le Centre Béninois de la Recherche scientifique et technique (CBRST) et le Fonds national de Recherche scientifique et de l’Innovation technologique (FNRSIT) ont été dissous, par décret du 31 juillet 2024.

Les structures de recherche telles que ABeVRIT, CBRST et FNRSIT ont été dissoutes par le gouvernement béninois.

Leurs patrimoines immobilier et matériel « sont transférés à titre universel à l’Etat », selon le Décret N° 2024-1068 du 31 juillet 2024 signé par le président de la République Patrice Talon, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique puis le Ministre de l’économie et des finances.

« Le Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est désigné liquidateur des structures dissoutes pour procéder au transfert des actifs et à la mise en oeuvre du plan social dans le cadre de la liquidation », précise l’article 4 du décret.

L’Agence béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation technologique (ABeVRIT) a été crée en 2012 pour, d’une part, mettre en pratique la stratégie nationale de développement technologique et industriel du Bénin et d’autre part de tirer parti des résultats de la recherche en collaboration avec les structures et institutions publiques et privées concernées.

Crée en 2013, le Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRST) à pour mission de contribuer à la promotion de la recherche et de l’innovation scientifique et technologique ; d’organiser les structures nationales d’exécution des programmes et projets des structures de recherche ; de suivre et d’évaluer annuellement l’exécution des programmes et projets des structures se recherche.

Le Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique a été mis en place 2012 pour « assurer le financement du système national de recherche scientifique et d’innovation technologique, afin de faire de la recherche un véritable levier de développement du Bénin. »

M. M.

LE DÉCRET PORTANT DISSOLUTION

16 septembre 2024 par ,