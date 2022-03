3 policiers et une sœur de Bada déposés en prison

Fortunes diverses pour les personnes interpellées dans les enquêtes ouvertes à la suite de l’évasion du prisonnier Georges Bada.

Présentées à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) ce vendredi 25 mars 2022, quatre (04) parmi la dizaine de personnes interpellées à la suite de l’évasion du prisonnier Georges Bada ont été déposées en prison. C’est à l’issue de leur présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Tourisme (Criet) le vendredi 25 mars 2022. Il s’agit de trois (03) policiers et d’une des sœurs de l’ex maire Georges Bada évadé du Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022. Sous convocation dans le même dossier, les médecins du Cnhu-Hkm ont été libérés au bénéfice du doute à l’issue de leur présentation à la Criet. Les agents de sécurité du Cnhu-Hkm sont aussi libres de leur mouvement. Selon les consignes données à ces agents, ils ne devraient pas fouiller les véhicules de l’Etat, plaque bleue et rouge.

M. M.

26 mars 2022 par