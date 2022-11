3 nouveaux urologues béninois agrégés au CAMES

Le Bénin a enregistré trois (3) nouveaux urologues à l’issue du Concours d’agrégation du CAMES de 2022.

Gandaho Kokou Isidore ; Hodonou Dètondji Fred Jean-Martin et Yevi Dodji Magloire Inès sont les trois Béninois admis au grade d’agrégé en urologie et andrologie à l’issue du Concours d’agrégation du CAMES de 2022 tenue à Abidjan.

La relève du Dr Josué Avakoudjo, agrégé en urologie en 2016, en fonction et actuellement Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé, est en passe d’être bien assurée par ces trois nouveaux agrégés du Bénin.

