3 nominations dans 2 ministères

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 26 juillet 2024, sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Des nominations ont été prononcées au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

■ Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeur de la Coordination de l’Information et de la Documentation

Contrôleur général de police Max-Noël Folly ABALO

Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Borgou-Alibori

Commissaire divisionnaire de police Ayouba LAFIA N’GOBI

■ Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Conseiller technique à la Microfinance

Monsieur Sènanou Davy DENADI.

