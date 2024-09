3 dossiers à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale

La troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale du Bénin au titre de l’année 2024 s’ouvre ce mardi 10 septembre.

Les députés de la 9e législature invités à la troisième session extraordinaire. Trois (03) dossiers sont à l’ordre du jour. Les élus du peuple vont examiner le projet de Budget de l’Assemblée nationale, gestion 2025. Ils vont procéder à la désignation des membres du Conseil économique et social (CES) aux niveaux départemental et national. Les parlementaires de la 9e Législature sont appelés aussi à examiner la proposition de résolution modifiant et complétant le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

9 septembre 2024