Le Général Abou Issa, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre a lancé, ce samedi 07 mai 2022, au Ceg Sainte Rita à Cotonou, la phase écrite du concours de recrutement au profit de l’armée béninoise.

Après la présélection au sport, 3.591 candidats composent les épreuves écrites dans le cadre du concours de recrutement au profit de l’armée béninoise. Ils sont répartis dans six (06) centres sur l’ensemble du territoire national.

Ce samedi 07 mai, les candidats ont composé en dictée question, mathématiques et civisme niveau 3ème. Certains candidats sur titre, infirmiers ou enseignants ont planché soit en pathologie médicale et soins infirmiers, soit en pédagogie appliquée et civisme.

Il y a un candidat par banc dans les salles de composition. Les candidats sont surveillés par le personnel militaire.

Environ 900 candidats seront retenus pour la visite médicale. Ce concours vise à renforcer l’effectif des forces armées béninoises.

A.A.A

8 mai 2022 par ,