3,5 milliards FCFA par an pour la gratuité scolaire des filles

En phase expérimentale dans vingt communes du Bénin pour les filles, la mesure d’exemption des frais de scolarité est étendue à l’ensemble des 77 communes que compte le pays, selon le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Près de 2 millions de filles inscrites au premier cycle de l’enseignement secondaire général dans toutes les communes du Bénin bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. Un chiffre qui est en croissance comparativement à la période d’avant 2016 où 1 117 816 filles bénéficiaient de la mesure.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle a annoncé, jeudi dernier, que la mesure a été renforcée pour plus d’inclusion. La gratuité a été progressivement étendue au second cycle avec une phase pilote lancée au cours de l’année 2023-2024.

« Nous avons lancé la phase pilote dans 20 communes réparties dans les 12 départements. Cette mesure représente un investissement de plus de 3,5 milliards de Fcfa par an », a précisé Kouaro Yves Chabi.

Le gouvernement alloue également des subventions à 42 établissements de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) ainsi qu’à 7 lycées de jeunes filles avec internat.

La gratuité pour les filles à l’instar du Projet d’autonomisation des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) vise à maintenir les filles à l’école d’une part et augmenter d’autre part le taux de scolarisation de cette catégorie d’élèves. Une allocation financière journalière est allouée aux filles bénéficiaires du Projet qui a pour cible 30.000 jeunes filles.

M. M.

29 octobre 2024 par ,