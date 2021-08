125 décès de Covid-19 enregistrés

Le Bénin enregistre plus de 3000 cas actifs sur 12 021 cas confirmés selon le dernier bilan fait par le gouvernement béninois.

À la date du jeudi 19 août 2021, le Bénin compte un total de 12 021 cas confirmés dont 301 nouveaux. Parmi les cas confirmés, 8572 sujets sont guéris et 3.449 sont sous traitement.

De 119 décès le 18 août 2021, le Bénin passe désormais à 125 personnes décédées du Covid-19.

La campagne de vaccination Covid-19 lancée le 1er avril 2021 se poursuit au Bénin. Les autorités béninoises invitent les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. Les populations doivent aussi respecter les mesures barrières (port de masque obligatoire, distance sociale de 1 mètre minimum entre personnes, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro alcoolique etc) afin de limiter la propagation du Covid-19.

A.A.A

23 août 2021 par