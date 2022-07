2e délibération du BAC ce mercredi

La deuxième délibération pour le compte de l’examen du Baccalauréat, session de Juin 2022 est prévue pour ce mercredi 20 Juillet 2022.

A la suite de la première délibération proclamée mercredi 13 Juillet dernier, des épreuves facultatives composées samedi 16 Juillet et des épreuves d’éducation physique et sportive qui se sont déroulées lundi 18 et mardi 19 Juillet, la deuxième délibération pour le compte de l’examen du BAC se fera ce mercredi 20 juillet 2022.

Les candidats admissibles à l’examen du Baccalauréat, session de Juin 2022 seront donc fixés définitivement sur leur sort.

Le taux d’amissibilité s’est affiché à 59% lors de la première délibération.

M. M.

