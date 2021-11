27 élèves engrossées à Dangbo

La commune de Dangbo, située dans le département de l’Ouémé enregistre une trentaine de cas de grossesses en milieu scolaire. L’information a été rendue publique, mercredi 03 novembre 2021, par le secrétaire général de la mairie de Dangbo, Filbert Houéssou, lors de la tournée statutaire du préfet Marie Atrokpossou.

En cette année scolaire 2021, la commune de Dangbo compte 27 cas de grossesses dont 14 cas au CEG 1. Selon le secrétaire général de la mairie de Dangbo rapporté par l’Abp, la commune a enregistré deux cas de viols, trois cas de séquestration et un cas de voie de fait lié au sexe. Ces cas ont été présentés au procureur de la République. Des actions de sensibilisation soutient-il, sont menées par la police républicaine, le centre de promotion sociale, les organisations non gouvernementales et autres acteurs pour éradiquer lesdits phénomènes.

Akpédjé Ayosso

5 novembre 2021 par