26 objets d’art attendus à Cotonou début novembre 2021

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci et son homologue du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola ont conjointement animé une conférence de presse ce jeudi pour faire le point du processus de restitution imminente de 26 biens culturels attendus à Cotonou au début du mois de novembre 2021.

« C’est une aventure importante pour nous et pour notre gouvernement. C’est par une correspondance du 26 d’août 2016 adressée à mon homologue français, sur instruction du chef de l’Etat pour lui demander une restitution des biens culturels, et cette requête a été reçue par nos amis français », a rappelé le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Depuis ce 26 août il y a eu des avancés et beaucoup d’étapes ont été franchies. Surtout avec l’accord du président français de restituer le trésor du royaume du Dahomey. Pour le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, ce qu’il est important de révéler à la population, c’est que le choix de réclamer ces œuvres répond à une logique implacable qui est celle d’enrichir notre offre en matière de tourisme, qui est celle de restituer la mémoire collective mais qui est aussi celle de faire en sorte que ce riche patrimoine qui est le nôtre puisse être reconstituer pour servir d’élément d’attraction mais aussi un élément de grand intérêt pour ceux qui vont visiter le Bénin. Sur le plan symbolique, il a expliqué que les œuvres d’arts issues des palais royaux d’Abomey représentent un chef-d’œuvre culture, un patrimoine d’exception pour notre peuple. Sur le plan politique, la vision du gouvernement est d’accorder une place prépondérante à la culture dans le processus de notre développement national.

« Ce que nous attendons de la restitution de nos œuvres par la France, c’est la restauration de la mémoire collective, le développement de l’intérêt des populations pour leur patrimoine culturel et l’enrichissement de l’offre touristique nationale. Cela vient ajouter un élément à l’attractivité de la destination sans oublier le développement d’une expertise nationale en matière de gestion et en matière de conservation de patrimoine culturel » a-t-il conclu.

Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola quant à lui a précisé que la restitution et la circulation des biens culturels est partie intégrante du Programme d’action du gouvernement (PAG). Près d’un milliard d’euros sont consacrés à différents investissements structurants dans les domaines de la culture du tourisme et des arts. L’objectif étant de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d’emplois.

« Dans le cadre du retour de nos bien culturels nous avons la mobilisation d’un certain nombre d’experts béninois qui sont en pleine formation pour l’acquisition des compétences relatives aux techniques de manipulation des œuvres, » a informé le Ministre Abimbola. Pour lui, le Bénin est prêt pour accueillir nos œuvres dans quelques jours.

En prélude à cet évènement, du 26 au 31 octobre 2021, le Bénin organise en concertation avec la France, la semaine culturelle béninoise à Paris au musée du Quai-branly - Jacques-Chirac.

A la suite de cet évènement il sera procédé à toutes les formalités logistiques et autres pour que les œuvres soient mises en caisse et les embarquées pour les premiers jours du mois de novembre 2021.

Marcel HOUÉTO

21 octobre 2021 par