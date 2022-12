22 meilleurs employés béninois dans les entreprises chinoises gratifiés

Vingt-deux (22) Béninois travaillant dans les entreprises chinoises en activité au Bénin ont été distingués, samedi 10 décembre 2022, lors d’une cérémonie officielle de remise de prix aux meilleurs agents entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques sino-béninoises.

Des prix ont été remis, samedi 10 décembre 2022 au Palais des Congrès à Cotonou, aux meilleurs agents béninois travaillant dans les entreprises chinoises implantées au Bénin. C’est à travers une cérémonie officielle organisée par l’ambassade de la République Populaire de Chine au Bénin en partenariat avec le Ministère béninois des affaires étrangères et de la coopération en présence du représentant de la Vice-présidente de la République du Bénin Mariam Chabi Talata, de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan, du Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et de la coopération Erick Jean-Marie Zinsou, de l’ex président de la Cour constitutionnelle Pr Théodore Holo et d’autres invités.

Huit (08) de ces employés ont reçu le ‘’Prix de grande contribution’’, sept (07) le ‘’Prix du grand dévouement’’ et sept (07) autres le ‘’Prix de grande vertu’’.

Au nom des huit lauréats du ‘’Prix de grande contribution’’, Alfred Dominique Agbéssi, Directeur général adjoint de HUAWEI Bénin, a salué la coopération entre la Chine et le Bénin qui a permis leur distinction.

« C’est un défi qui nous est encore lancé et nous ferons en sorte que ce prix d’excellence se crédibilise davantage au bénéfice de la coopération entre nos 2 Etats », a indiqué Nicaise Hounton, employé béninois à l’entreprise chinoise ‘’Complexe Béninois du Textile’’, au nom des sept lauréats du ‘’Prix du grand dévouement’’. A l’en croire, travailler avec les experts chinois, c’est aller à une autre école : « celle de l’engagement, du travail bien fait et du respect des délais ».

Porte-voix des lauréats du ‘’Prix de grande vertu’’, Yann Gouton a pris un engagement. « Ce prix n’est pas une fin en soi pour moi. C’est un nouveau départ et j’ai foi que je pourrais faire plus, faire mieux afin que tous et chacun d’entre vous puissent voir, par la grâce de Dieu, le jour où notre chère patrie le Bénin deviendra une grande et prospère Nation ».

« Chers lauréats, je me réjouis du choix porté sur vous en cette célébration qui marque le 50è anniversaire de l’amitié sino-béninoise : un demi-siècle d’émulation saine, de travaux, d’échange d’expériences, de partage de technologie, de révélation de talents et d’élites de notre pays », a indiqué Falilou Akadiri, le représentant de la Vice-présidente de la République du Bénin Mariam Chabi Talata aux 22 meilleurs employés béninois des entreprises chinoises au Bénin.

L’initiative témoigne de l’importance que la Chine accorde au travail bien fait, a poursuivi le représentant de la Vice-présidente de la République du Bénin Mariam Chabi Talata.

Elle permet de « célébrer les acteurs de la mise en œuvre de projets ayant un impact appréciable sur les efforts de développement du Bénin et le bien-être de ses populations », selon le secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, Erick Jean-Marie Zinsou. Il a exhorté les lauréats à continuer à « faire preuve de plus d’abnégation et de disponibilité car c’est toujours une satisfaction et fierté personnelles pour tout employé de voir l’employeur reconnaître publiquement et récompenser son mérite ».

Pour l’ambassadeur de la République Populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, la cérémonie de remise de Prix aux meilleurs agents est placée sous le thème "Construire le Bénin, j’en suis fier" et intervient pour célébrer un demi-siècle de relation d’amitié et de coopération entre la Chine et le Bénin, faire le bilan des 50 ans parcourus et porter ces relations à une nouvelle ère. Selon le diplomate chinois en poste à Cotonou, la cérémonie de remise de prix fait non seulement la fierté des meilleurs employés béninois qui travaillent dans les entreprises chinoises pour construire le Bénin, mais aussi des entreprises chinoises implantées au Bénin.

Marc MENSAH

12 décembre 2022 par ,