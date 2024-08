22 500 faux diplômes délivrés au Togo et Bénin à des Nigérians

Le gouvernement du Nigéria a reconnu au Bénin cinq (05) universités accréditées pour proposer des programmes menant à un diplôme aux étudiants Nigérians.

Plus de 22 500 Nigérians ont obtenu de faux diplômes au Togo et au Bénin, a révélé le ministre nigérian de l’Éducation, Tahir Mamman, dimanche 25 août 2024 sur l’émission Sunday Politics de la chaîne de télévision.

Le pot-aux-roses a été découvert à la suite d’une enquête d’infiltration dans lequel un journaliste nigérian a acquis un diplôme d’une université de la République du Bénin en moins de deux mois et l’a utilisé pour être déployé dans le Corps national du service de la jeunesse, précise la même source.

Les certificats délivrés par les structures illégales de ces deux pays sont annulés, selon le ministre Mamman.

Le gouvernement fédéral du Nigéria ne reconnaît que huit universités au Bénin et au Togo accréditées pour délivrer des diplômes aux Nigérians.

Les cinq (05) universités accréditées et autorisées à proposer des programmes menant à un diplôme en République du Bénin pour les étudiants nigérians sont : Université d’Abomey-Calavi ; Université de Parakou ; Université Nationale des Sciences, Technologie Ingénierie et Mathématiques ; Université Nationale d’Agriculture et Université Africaine de Développement Coopératif.

Le gouvernement nigérian a approuvé au Togo : Université de Lomé ; Université De Kara et Université catholique d’Afrique de l’Ouest.

