2115 cas confirmés et 39 décès (OMS)

Le Bénin a enregistré 20 nouveaux cas de sujets atteints du coronavirus selon le dernier bilan fait par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

A la date du 22 Août 2020, le Bénin a enregistré 2 115 cas confirmés et 39 décès liés au Covid-19.

Le bilan des autorités béninoises en date du 17 août 2020 fait état de 2095 cas confirmés, 1705 guéris pour 39 décès. Le Bénin a donc enregistré 20 nouveaux cas.

Selon l’OMS, Afrique compte un total de 1 167 848 cas confirmés du Covid-19 et 27 322 décès. Plus de 888 000 personnes sont guéries du coronavirus.

A.A.A

24 août 2020 par