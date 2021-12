21 grands chantiers routiers inscrits dans le budget 2022

Le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hehomey a présenté ce mardi 30 novembre 2021, son projet de budget 2022 devant la commission budgétaire du parlement. D’un montant total de 155 milliards 699 millions 451 mille FCFA, le projet de budget prend en compte 21 projets routiers.

Le gouvernement béninois a prévu la réalisation de 21 grands chantiers routiers au cours de l’année 2021. Ces projets ont été présentés par le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hehomey lors de son passage devant la commission budgétaire du parlement. Au titre des projets, il y a la construction d’une route de contournement Nord de Cotonou (37 Km) et son barreau de liaison (5,2 Km) ; la reconstruction en 2x2 voies de la Route Nationale Inter-Etat Numéro 2 (RNIE2), tronçon Cotonou-Bohicon-Dassa longue de 207 Km) ; le dédoublement de la route Sèmè-Porto Novo longue de 10 Km et construction d’un nouveau pont en 2x2 voies ; l’aménagement et bitumage de la route Nikki-Kalalé longue de 47,531 km et l’aménagement et bitumage de la route Kota-Kouandé-Péhounco longue de 81,08 Km.

A cela s’ajoutent la réhabilitation et renforcement de la RNIE 2 - Tronçon Parakou-Béroubouay longue de 142 Km ; l’aménagement et bitumage de la route Ouidah-Kpomassè longue de 14 Km ; l’aménagement et bitumage de la route Tiélé-Matéri-Cobly longue de 45 Km) ; l’aménagement et bitumage de la route Guéné-Karimama longue de 46,5 Km et l’aménagement et bitumage des contre allées sur le tronçon Godomey-Pahou-Ouidah longue de 35,25 Km.

Le ministère des infrastructures a également inscrit dans son projet de budget 2022, l’aménagement et bitumage de la route Vakon-Avagbodji-Aguégués longue 13, 20 Km ; l’aménagement et bitumage de la route Anséké-Quèssé longue 49, 631 km ; l’aménagement et bitumage de la route Bohicon-Tindji-Zakpota longue de 18, 7 Km ; l’aménagement et bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara longue de 209,68 Km et la réhabilitation et renforcement de la RNIE 2 Tronçon : Béroubouay-Kandi-Malanville.

Sans oublier la construction de l’échangeur de Vèdoko ; l’aménagement et bitumage de la route des pêches (Phase 2) : Tronçon Adounko-Porte de Non-Retour longue de 23 Km et aménagements connexes (Route de l’Esclave et la Corniche Est de Cotonou) ; l’aménagement et bitumage de la RNIE 7 Tronçon Banikoara-Kérémou-Frontière-Burkina Faso ; l’aménagement et bitumage d’une section de la route Bétérou-Tchaourou longue de 66, 325 Km ; l’aménagement et bitumage de la route Ouèdo-Tori de 15, 5 Km et la construction d’un pont sur le lac Toho au Pk0+500 de la route Pahou-Tori.

Le ministre Hervé Hêhomey a défendu au parlement un projet de budget d’un montant total de 155 milliards 699 millions 451 mille FCFA.

