2083 éléphants, 7157 buffles et 133 lions recensés dans la Pendjari

Les responsables du parc national de la Pendjari ont rendu public, ce lundi 28 février 2022, les statistiques en 2021 de la population de grands mammifères dans le parc. Selon les chiffres, on y dénombre 2083 éléphants, 7157 buffles, et 133 lions.

2083 éléphants, 7157 buffles, et 133 lions sont recensés dans le parc de la Pendjari, selon les chiffres de 2021, rapportés par La Nation. Plusieurs autres mammifères marquent leur présence dans cet écosystème par leur peuplement. Le nombre de guépards est passé à 16107 bubales et 83 damalisques. 147 hyènes tachetées et 114 léopards ont été dénombrés dans la même période.

La Brigade spéciale de lutte anti-braconnage a opéré plus de 150 arrestations dont plus de 70 condamnations prononcées par les juridictions compétentes.

Ce résultat selon les responsables, témoigne de la nécessité de maintenir la surveillance du parc, et l’énorme travail accompli au quotidien par les rangers pour la protection de cette réserve de biosphère, une des composantes du complexe W-Arly-Pendjari, et inscrite en 2017 sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

F. A. A.

1er mars 2022 par ,