208 hectares bientôt dragués et réhabilités dans le lac Ahémé

Les travaux de dragage et de réhabilitation d’une superficie d’environ 208 hectares ont été annoncés sur le plan d’eau autour des villages de Djondji dans l’Atlantique et Houncloun dans le Mono.

Le conseil des ministres de ce mercredi 15 septembre 2021 a fait savoir que des travaux sont prévus dans le lac Ahémé.

« Lesdits travaux consistent principalement à draguer et à réhabiliter environ 208 hectares de superficie sur le plan d’eau autour des villages de Djondji dans l’Atlantique et Houncloun dans le Mono. Sont également concernées, les localités de Mèko au niveau de la lagune côtière de Ouidah, Docloboé de la lagune de Grand-Popo et Hata dans le chenal Ahô », informe le compte rendu du conseil des ministres.

Les travaux permettront également de recharger sur une longueur de 13 km allant de la Route des pêches, à la Porte de Non-retour et à la localité de Djondji, de construire deux passerelles et cinq embarcadères/débarcadères.

Selon le conseil des ministres, toutes ces interventions permettront de libérer, avec des profondeurs allant jusqu’à 6 mètres maximum, le carrefour critique du plan d’eau de migration des espèces halieutiques entre la mer et le lac, et amélioreront sa productivité et sa navigabilité.

