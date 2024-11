203 milliards FCFA pour le ministère des mines et de l’eau

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Séïdou Adambi a défendu, ce lundi 25 novembre 2024, le budget de son département ministériel pour l’année 2025. Le document présenté à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale porte sur une enveloppe de plus de 203 milliards de francs CFA, en hausse de 22,41% par rapport au budget en cours qui s’élève à 165,9 milliards de francs CFA.

Selon les explications du ministre, 98,02% du budget sera consacré aux dépenses en capital qui s’élèvent à 199 118 407 151 francs CFA, et destiné à la mise en œuvre des projets et programmes. Sur ce total, 86 678 826 971 de francs CFA, (43,53%) seront mobilisés par le budget national, et les 112 439 580 180 de francs CFA (56,47%) restants seront endossés aux ressources extérieures, dont 19 467 580 de francs CFA sous forme de dons et 92,97 milliards de francs CFA sous forme de prêts.

Les 01,98% restants du budget, 4 027 763 375 francs CFA seront utilisés pour les dépenses ordinaires, notamment les activités de soutien pour trois programmes métiers.

Au nombre des projets phares à réaliser dans le secteur de l’eau et des mines en 2025 au Bénin on distingue entre autres, la promotion et la valorisation du potentiel minier du Bénin ; la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 MWc à Pobé pour porter la capacité de production du site à 50 MWc) ; la construction d’une centrale solaire PV de 25 MWC à KANDI ; la construction d’une centrale thermique de 200 MW sur le site de Golo-Djigbé pour augmenter le parc de production et renforcer le mix énergétique du Bénin d’environ 200 MW, connecter les industriels au réseau électrique et la zone industrielle au réseau de Gaz ; le renforcement du réseau de transport ; la poursuite et l’achèvement des travaux de raccordement des 40 localités traversées par le réseau mais non desservies ; la densification du réseau électrique dans les zones périphériques des centres villes en pleine extension tant en milieu rurale qu’urbain, en veillant aux mesures d’efficacité énergétique.

A ces différents projets s’ajoutent le projet d’accélération, d’achèvement et la livraison de 50SAEPmV pour l’accès durable à eau potable à plus 755 000 bénéficiaires en milieu rural ; la réhabilitation de 199 AEV en panne à la suite du diagnostic fait sur l’ensemble du territoire national par les Opérateurs régionaux ; l’amélioration de la disponibilité en eau et en énergie électrique dans les zones périphériques du Grand Nokoué ; le renforcement des activités d’exploration pétrolière ; le renforcement du processus de recherche des ressources minérales (métaux précieux, pierres ornementales, carrières de sable, de calcaire, des matériaux essentiels de construction…) ; et la promotion et la valorisation du potentiel minier du Bénin.

L’année 2025 sera également marquée par la poursuite des travaux de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les villes du Bénin ; la poursuite et l’achèvement des Travaux de construction de quatre barrages et d’aménagement de périmètres irrigués dans le Nord Bénin à Kérou, Ouassa-Pèhunco, Nikki et Kandi pour contribuer à une croissance soutenue dans le bassin du Niger à travers la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction des effets du changement climatique (notamment les inondations) et la promotion d’un développement durable ; et à la poursuite et l’achèvement des travaux d’aménagement de 45 forages artésiens, essentiellement dans le bassin sédimentaire côtier pour une gestion durable de la ressource en eau ; y compris les travaux de construction des infrastructures de production d’énergie électrique pour la consolidation et la diversification des sources nationales de production et l’autonomisation en énergie électrique, (Densification des mini-réseaux solaires).

