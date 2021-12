2022, une année radieuse selon l’oracle

Les prêtres de Fâ ont rendu publiques les prévisions de l’année 2022 ce samedi 04 décembre 2021.

Le principal signe de l’année 2022 est « Winlin Ko Tché », selon les prévisions du Fâ. Ce signe est suivi de « Di Tula » et « Abla ». Selon l’interprétation des prêtres de Fâ, ces signes annoncent une année 2022 prospère et fructueuse. Cependant, la maladie va sévir notamment les maux ventre. L’oracle exhorte à éviter l’entêtement, les bavardages inutiles et l’indiscrétion au cours de l’année 2022.

M. M.

