201 admis à l’examen de CQM à Lokossa

Les résultats de l’examen de Certificat de qualification aux métiers (CQM) sont déjà disponibles à Lokossa, dans le département du Mono. Sur un effectif de 219, 201 candidats ont pu tirer leurs épingles du jeu.



L’examen pour le Certificat de qualification aux métiers organisé le lundi 16 mai dernier, a déjà livré ses secrets à Lokossa. Sur un total de 219 candidats, 122 dames et 79 garçons soit 201 candidats ont été déclarés admis. Ils pourront sous peu retirer leurs parchemins au niveau des services du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

1271 candidats ont participé à la session 2022 de l’examen de CQM dans le Mono, sur un total de 28 230 candidats

enregistrés dans l’ensemble des douze départements du Bénin. Dans ce département, 48 métiers étaient concernés à l’examen. Les gros effectifs de candidats ont été enregistrés notamment dans la couture et la coiffure hommes et dames.

La session 2022 de l’examen de CQM est organisée après la levée de la décision de suspension intervenue en octobre 2021.

