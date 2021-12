20 ans de prison requis à l’encontre de R. Madougou

Le procureur spécial de la Criet, au terme de son réquisitoire, a demandé de condamner à 20 ans de réclusion criminelle et

75 millions FCFA d’amende Reckya Madougou dans l’affaire de ’’financement du terrorisme, associations de malfaiteurs, complicité d’actes terroristes..." dont le procès s’est ouvert ce 10 décembre 2021 à Porto-Novo.

Par ailleurs, il est demandé de condamner les sieurs Ibrahim Mama, Tidjani Bio Dramane, Tidjani Bio Mama et Zime Georges Sacca à 20 ans d’emprisonnement ferme et ;

Mohamed Bassiré à 7 ans d’emprisonnement ferme et 2 millions FCFA pour "abus de fonction".

Le verdict du procès sera prononcé dans quelques instants.

