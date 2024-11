20,4 milliards FCFA pour l’emploi, l’artisanat et les PME en 2025

Le budget du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi (MPMEPE) au titre de l’année 2025, est chiffré à 20,4 milliards de francs CFA. Le ministre Modeste Kérékou a défendu le projet devant les députés membres de la commission budgétaire.

Conformément au Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT), le projet de budget gestion 2025 du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi s’élève à la somme de 20.448.282.120 FCFA, largement en hausse par rapport au budget 2024, qui s’élève à 9.908.289.016 FCFA.

Des explications du ministre, on retient que 1.868.255.568 FCFA, (9,14%) seront consacrés au pilotage et au programme de soutien aux services du MPMEPE ; 9.945.483.681 FCFA, soit 48,64% pour l’emploi ; 2.924.105.415 FCFA, soit 14,30% pour l’artisanat ; et 5.710.437.456 FCFA, soit 27,93% pour l’appui aux petites et moyennes entreprises.

Le document exposé à la représentation nationale permettra de poursuivre les interventions de programmes importants tels que le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) et le Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat au Bénin (PAEB). Le premier vise à accroître l’inclusion économique des jeunes entre 15 et 30 ans en situation de sous-emploi ou d’inactivité, ayant un faible niveau d’éducation (niveau maximum BEPC). Le PAEB quant à lui a pour but de contribuer à la création et au développement de micro, petites et moyennes entreprises inclusives et durables, créatrices d’emplois pérennes, et génératrices de valeur ajoutée locale.

L’autre programme important du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, est le Projet de Promotion du Sel local xwlajè (ProSel). Il vise à promouvoir une saliculture locale durable et inclusive à travers la valorisation de ressources énergétiques à moindre coût, l’optimisation du mode de production et l’amélioration du dispositif de commercialisation du sel, afin d’impacter positivement les revenus, les conditions de vie et le bien-être des acteurs le long des chaînes de valeurs.

