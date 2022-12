2 substituts du procureur de Cotonou, 1 juge et 1 magistrat arrêtés

Interpellés pour une affaire de tentative d’extorsion de fonds à une dame qui a un dossier pendant devant la justice, 2 substituts du procureur de Cotonou, 1 juge et 1 magistrat sont en garde-à-vue à la Brigade Economique et Financière depuis le mardi 20 décembre 2022.

Les magistrats Lié Norbert Dadjo, Francis Enagnon Bodjrenou, substituts du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Cotonou ; Guy Noukpo Honga, juge du même Tribunal et Djèhouè perpétu, juge en service au Ministère de la Justice de la Législation et des Droits de l’Homme ne sont plus libres de leur mouvement.

Les prévenus seront probablement présentés au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), vendredi 23 décembre 2022.

