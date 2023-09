2 milliards FCFA de l’UE pour électrifier 3000 ménages au Bénin

L’entreprise ‘’Les Soleils du Bénin" bénéficie d’un investissement de 3,1 millions d’euros (plus de 2 milliards FCFA) de l’Union Européenne pour améliorer l’accès à l’énergie électrique dans les zones rurales du Bénin. C’est dans le cadre de l’Initiative de financement de l’électrification (ElectriFI).

L’Union européenne soutient la mise en œuvre des projets d’accélération de l’électrification au Bénin. C’est à travers l’Initiative de financement de l’électrification (ElectriFI), gérée par EDFI Management Company. Un financement de 3,1 millions d’euros a été accordé à la société

"Les Soleils du Bénin", créée par GDS International, NEoT Offgrid Africa et Aress SAS. L’entreprise a construit et exploite 12 mini-réseaux dans douze localités non électrifiées du Bénin. Grâce à cet investissement de l’UE, plus de 3000 ménages et entreprises bénéficieront d’un approvisionnement fiable en électricité.

« Notre partenariat avec Les Soleils du Bénin est une traduction locale directe de la stratégie d’investissement Global Gateway de l’UE qui contribuera à une croissance économique durable et à l’amélioration des conditions de vie du peuple béninois », a affirmé l’ambassadrice de l’UE au Bénin Sylvia Hartleif.

Pour Rodrigo Madrazo, PDG d’EDFI MC, le projet de transformation de la société "Les Soleils Bénin"« s’aligne parfaitement avec la mission d’ElectriFI de favoriser des solutions énergétiques durables dans les pays en développement ».

À en croire le directeur général des Soleils du Bénin, Léonide Sinsin, cet investissement d’ElectriFI est une étape importante pour Les Soleils du Bénin. « Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’ElectriFI, de la Générale du Solaire International, de l’ARESS, de NEoT Offgrid Africa et de l’UE pour concrétiser notre vision d’un avenir durable et électrifié pour nos communautés », a-t-il ajouté.

A.A A

18 septembre 2023 par