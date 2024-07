2 jeunes arrêtés en possession de treillis et chaussures militaires

Arrêtés à Malanville en possession d’un colis contenant dix treillis militaires et sept chaussures rangers, deux individus ont comparu, jeudi 11 juillet 2024, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

« Appartenance à une organisation terroriste ». C’est sous ce chef d’accusation que deux jeunes ont comparu, jeudi 11 juillet 2024 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les prévenus, un conducteur de tricycle et un piroguier, ont été interpellés à Malanville après la découverte d’un colis contenant dix treillis militaires et sept chaussures rangers. Le colis retrouvé dans un tricycle est en transit pour le Niger via le fleuve.

A la barre, le conducteur de tricycle indique qu’il n’avait aucune idée du contenu du colis lors du chargement.

L’identité du propriétaire du colis n’est pas connue, selon le piroguier.

Le procès est renvoyé au 24 octobre 2024. Le juge entend écouter le petit apprenti qui avait aidé au chargement du colis. Celui-ci avait été interpellé à l’enquête avant d’être relâché.

