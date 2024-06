Découverte macabre, samedi 22 juin 2024, à Kpakouta, une localité d’Ifangny dans le département du Plateau.

Deux jeunes hommes ont été retrouvés morts, samedi 22 juin 2024. Les victimes présentaient des blessures sur le corps. Mais les circonstances et la cause de leur décès ne sont pas encore connues.

La découverte a été faite à Kpakouta, une localité frontière à Sakété et Ifangny.

Une enquête est ouverte par le commissariat de Banigbé.

M. M.

23 juin 2024 par ,