2 douaniers agressés à Sèmè-Kraké

Un agent féminin et son collègue homme des douanes ont été la cible des contrebandiers, le jeudi 13 janvier 2022, sur l’axe Sèmè/Carrefour-Kraké dans la commune de Sèmè-Podji.

Deux douaniers (femme et homme) en poste le jeudi 13 janvier 2022 sur la route principale de l’axe Sèmè/Carrefour-Kraké dans la commune de Sèmè-Podji, ont été informés de ce qu’un groupe de contrebandiers transportant des pièces détachées non dédouanées contournaient le poste de contrôle par la brousse. Les douaniers appuyés de deux civils se rendent à moto à l’endroit indiqué par leur source. Arrivés sur les lieux aux environs de 19 heures, les deux douaniers mettent la main sur deux motocyclistes transportant de l’essence frelatée et non des pièces détachées. L’un des contrebandiers refusent de rendre la clé de sa moto et renverse les deux motos d’essence. Les deux contrebandiers réussissent à s’échapper. Les fugitifs reviennent quelques minutes après avec du renfort. Des individus lancent des projectiles sur les deux agents de la douane et leurs conducteurs. L’un des agents (homme) reçoit une brique sur la tête. La foule surexcitée voulaient en découdre l’agent blessé lorsque fort heureusement un militaire est intervenu. L’agent blessé a été conduit au domicile du militaire pour les premiers soins. Malgré leur forfait, ces contrebandiers menaçaient encore d’en découdre avec les douaniers. N’eut été l’intervention d’un renfort de la douane et du commissariat de police de Zouhoué (Saga), les douaniers n’auraient pas eu la vie sauve. Une intervention qui a permis de transférer d’urgence l’agent de douane blessé dans un hôpital à Cotonou. Cette énième agression fait ressortir la nécessité de sécuriser davantage les agents en mission pour la République.

17 janvier 2022