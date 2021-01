Plus d’une vingtaine de personnes, toutes des acquéreurs de parcelles, étaient au parquet, mercredi 20 janvier 2021. Deux (02) de ces personnes sont placés sous mandat de dépôt après leur audition dans l’affaire domaniale portant sur 39 hectares à Abomey-Calavi. Il s’agit d’un ancien agent de la mairie d’Abomey-Calavi et un ancien membre du comité de rétrocession et de gestion des réclamations dans la Zoca. Une vingtaine de ces accusés sont mis sous convocation.

