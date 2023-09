2 agents du CNSR Ouidah arrêtés, d’autres convoqués à la BEF

Le Responsable du service financier du Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Ouidah, le Chef d’antenne de Tangbo et d’autres personnes ont été écoutés à la Brigade Economique et Financière (BEF) ce lundi 18 septembre 2023.

Une affaire de légèreté dans la gestion des ressources secoue le Centre National de Sécurité Routière (CNSR) Ouidah.

Le jeudi 14 septembre dernier, le Chef d’antenne et la caissière ont été arrêtés par la Brigade Economique et Financière (BEF), suite à une plainte du Directeur général du CNSR.

Le Responsable du service financier du CNSR Ouidah, le Chef d’antenne de Tangbo et plusieurs autres personnes ont été écoutés à la BEF ce lundi 18 septembre 2023 pour la même affaire.

Les faits porteraient sur un détournement de près de 50 millions FCFA, selon les informations.

M. M.

18 septembre 2023 par ,