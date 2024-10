2.676 artisans béninois formés bientôt par le gouvernement

Le gouvernement a procédé, mercredi 09 octobre 2024 en Conseil des ministres, à la sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l’année 2024, dans le cadre de ARCH-Formation.

Après la formation de 1720 artisans en 2023 dans le cadre du Projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), 2.676 autres bénéficieront de ce volet au titre de 2024. C’est dans ce cadre que le gouvernement a procédé, mercredi 09 octobre 2024 en Conseil des ministres, à la sélection des centres chargés de dispenser ladite formation.

Le volet formation du projet ARCH vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l’informel, avec pour finalité d’améliorer la qualité de leurs productions, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus, a rappelé le gouvernement.

« A cet effet, pour pallier la rareté et l’inadéquation des centres de formation ainsi que l’insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023, à la préqualification de certains d’entre eux. Ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l’appui des experts- métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage », a indiqué le Conseil des ministres.

Le Conseil précise que les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2.676 artisans sont issus dudit répertoire.

