18 conseillers bloquent à nouveau le vote du budget communal

Le budget de la commune de Malanville, gestion 2022 n’a pas été adopté à la session du Conseil communal tenue ce vendredi 24 décembre 2021. Et pour cause un groupe de dix-huit conseillers ont rejeté l’adoption du budget.

18 voix contre 11 pour...C’est le résultat du vote lié à l’adoption du budget de la commune de Malanville ce vendredi 24 décembre 2021. De sources concordantes, les dix-huit conseillers communaux qui ont voté contre l’adoption sont des élus Union Progressiste (UP) et Bloc Républicain (BR). C’est la quatrième fois d’affilée que l’adoption du budget est rejeté par un groupe de conseillers communaux. Le plan annuel d’investissement de la commune de Malanville n’a pu également être adopté à l’issue de la session du Conseil communal tenue ce vendredi 24 décembre 2021. A quelques heures du début d’une nouvelle année, il est impérieux que la commune dispose d’un budget pour conduire les actions au cours de l’année 2022. Il est souhaitable que les états-majors des blocs UP et BR donnent des instructions à leurs élus communaux pour le vote du budget communal. Le développement de Malanville est au-dessus des divergences et clivages politiques.

M. M.

24 décembre 2021 par ,