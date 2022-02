16 postes ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations

La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB) vient de lancer un recrutement multipostes dont la date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 28 février 2022.

Les postes de Directeur du département de l’analyse et de la gestion des risques ; Directeur du département de l’audit interne de l’inspection et de l’évaluation des opérations ; Directeur de l’investissement d’intérêt général ; Ingénieur de conception en génie civil ; Ingénieur industriel ; Ingénieur agro économiste ; Ingénieur financiers ; Analyste programmeur développeur ; Spécialiste en communication et en marketing ; Spécialiste en analyse des risques et de conformité, Spécialiste en investissement et gestion de fonds/portefeuille ; Economiste spécialiste en stratégie financière et en mobilisation de ressources, Spécialiste en audit et contrôle interne ; Juriste spécialiste en montage juridique et structuration de projets ; Juriste spécialiste en droit privé/public des affaires sont ouverts à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDCB). Les dossiers de candidature au recrutement multipostes de la CDCB seront reçus par mail aux adresses : recrutement@cdcb.bj et recutement@reshuform.com

CONDITIONS ET DOSSIER DE CANDIDATURE AU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

