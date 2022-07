152 réclamations de citoyens en examen au Médiateur

La première ‘’Session’’ de l’année 2022 s’est ouverte officiellement au siège du Médiateur de la République à Porto-Novo ce mardi 05 juillet 2022 sous la présidence du Médiateur, Pascal Essou. Cent cinquante-deux (152) dossiers concernant trente-quatre administrations sont examen à cette session à laquelle seront conviées les administrations concernées lors des séances plénières.

Le Médiateur de la République, Pascal Essou a procédé, mardi 05 juillet 2022, à l’ouverture de la ‘’Session’’ de l’année 2022 de l’institution. C’est en présence du ministre de la justice Sévérin Quenum, des préfets de l’Ouémé Dr Marie Reine Akpotrossou, du Littoral Alain Orounla et du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Rémy Prosper Moretti.

A l’ouverture de la ‘’Session ‘’ Clotaire Olihide, Directeur des recours au Médiateur de la République a souhaité la bienvenue aux participants avant de rappeler le contexte et les objectifs des assises. La ‘’Session’’ est initiée en 2015 pour remédier au silence des services ou établissements publics ou des collectivités locales lorsqu’ils sont saisis des demandes d’intervention du Médiateur de la République en ce qui concerne les préoccupations des citoyens-requérants. La ‘’Session’’ vise à accroître le taux de réponse aux demandes d’intervention adressées par le Médiateur de la République aux Ministères, Communes, Etablissements publics et parapublics ; donner davantage satisfaction aux usagers de l’institution ; établir une meilleure collaboration entre le Médiateur de la République et les administrations publiques ; accroître la visibilité de l’institution auprès du public et des cadres de l’Administration publique ; redorer l’image de l’Administration publique auprès de ses usagers et contribuer à la bonne gouvernance administrative au Bénin. Dans cette perspective, les cadres des directions techniques des administrations visées par des recours, réunis en séances plénières vont situer le Médiateur sur les solutions apportées aux réclamations des citoyens au besoin sous forme de dossiers thématiques.

Pascal Essou, Médiateur de la République a fait savoir que l’institution a enregistré depuis sa création à la date du 30 juin 2022, 6874 dossiers de réclamation, dont 759 pour le compte de 2021 et 169 en 2022.

« (…) L’année dernière, le constat général est que les recours reçus et traités sont essentiellement relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’Etat (38,60%), les affaires domaniales (14,10%), les prestations sociales (13,70%), les dysfonctionnements ou défaillances dans les services publics (13,31%), les créances sur l’Etat ou sur tout autre organisme investi d’une mission de service public (9,62%), la non-exécution de décisions de justice (2,50%), les allocations de bourses et secours universitaires (1,71%), les cas de non-compétence (6,46%). La même tendance s’observe déjà pour l’année 2022 en cours, au regard des dossiers traités à ce jour. Lorsqu’on considère que les dossiers de gestion des carrières, c’est-à-dire avancements, promotions, reclassements entraînent des incidences financières dont le non-paiement peut avoir un impact significatif sur le quotidien des fonctionnaires, on peut conclure aisément que les questions sociales occupent plus de 65% des préoccupations qui sont soumises par nos concitoyens à l’intervention du Médiateur de la République », a expliqué le Médiateur de la République, Pascal Essou à l’ouverture de la ‘’Session’’.

A cette première ‘’Session’’ de l’année 2022, cent cinquante-deux (152) dossiers concernant trente-quatre (34) administrations seront examinés et les administrations concernées seront invitées au cours des séances plénières. Comparativement à la ‘’Session’’ de 2021 où un taux de 73% a été enregistré en ce qui concerne le taux de satisfaction des requérants qui ont saisi le Médiateur, l’institution entend « aller plus loin en donnant satisfaction à la totalité des dossiers enrôlés ».

M. M.

