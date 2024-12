150 œuvres d’artistes béninois exposées au Sofitel Cotonou

Le Sofitel Cotonou Marina devient une nouvelle vitrine de l’art béninois à travers les créations exceptionnelles qui y sont exposées. L’hôtel abrite plus de 150 œuvres d’artistes béninois de la collection contemporaine nationale.

Peintures, sculptures, photographies captivantes et tentures désormais exposées à l’hôtel Sofitel Cotonou Marina. C’est dans le cadre du projet de valorisation artistique de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). Il s’agit de 150 œuvres sélectionnées parmi la collection contemporaine nationale pour le compte du Sofitel Hôtel. L’exposition au-delà d’une décoration attrayante offre une immersion culturelle unique, permettant aux visiteurs qu’ils soient touristes ou locaux de découvrir les talents béninois. L’initiative de l’ADAC s’inscrit dans une dynamique plus large visant à offrir une visibilité accrue aux artistes locaux, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

6 décembre 2024